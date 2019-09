Meer dan 13.000 huizen zwaar beschadigd op de Bahama’s

Op de de noordelijke eilanden van de Bahama’s zijn door orkaan Dorian meer dan 13.000 huizen zwaar beschadigd of verwoest. Dat heeft een woordvoerder van het Rode Kruis vandaag gezegd. Zowat 45 procent van de woningen op de eilanden Groot Bahama en Abaco zijn beschadigd, aldus de woordvoerder. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties liet eerder op de dag al weten dat ongeveer 61.000 mensen op beide eilanden voedselhulp nodig hebben.

Door de orkaan vielen op de Bahama's sinds zondag al vijf doden. Premier Hubert Minnis spreekt van een "historische tragedie" voor zijn land.







Ondertussen is de storm afgezwakt tot categorie 3 en blijft ze hangen boven Grand Bahama. De komende uren zou de storm geleidelijk aan richting de Verenigde Staten bewegen en “gevaarlijk dicht bij de kust van Florida” komen, aldus het Amerikaanse nationale orkaancentrum (NHC). In Florida zijn al hevige winden voelbaar, al zou de orkaan in de staat niet aan land gaan. De storm zou volgens de laatste voorspellingen dinsdag en woensdag voor de kust van Florida blijven, alvorens donderdag aan land te gaan in Georgia en South Carolina. Miljoenen mensen in de drie Amerikaanse staten werden al opgeroepen op hun woningen te verlaten.

bron: Belga