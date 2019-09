Kwal. EK voetbal (v) – Red Flames zetten campagne in met monsterzege tegen Kroatië

De Belgische voetbalvrouwen zijn uitstekend begonnen aan de voorronde van het EK 2021. De Red Flames versloegen dinsdagavond in Leuven Kroatië met 6-1. Janice Cayman, met een hattrick, Tine De Caigny, Laura Deloose en Davinia Vanmechelen scoorden. De ploeg van Ives Serneels staat als negentiende op de FIFA-ranking een pak hoger geklasseerd dan Kroatië, nummer 55, en maakte zijn favorietenrol in het King Power at Den Dreef stadion helemaal waar. Van bij de aftrap eiste België het balbezit op en na twintig minuten werd het overwicht beloond. Janice Cayman trapte het leer, na voorbereidend werk van kapitein Wullaert, voorbij Juventusgoalie Bacic (1-0).

De Flames bleven de betere ploeg tegen een bleek Kroatië en net voor de pauze verdubbelde Tine De Caigny met een rake kopbal de voorsprong.

Na de koffie was ook Wullaert dicht bij een goaltje maar haar schot spatte uiteen op de lat. De Cityspits leverde op het uur wel de perfecte assist voor Cayman, die haar tweede van de avond binnen trapte (3-0). Amper zes minuten later maakte de aanwinst van Champions Leaguewinnaar Lyon haar hattrick vol door na een rommelige fase voor het Kroatische doel de 4-0 op het bord te schieten. Laura Deloose (74.) en invalster Davinia Vanmechelen (78.) gaven de ruime zege in het slotkwartier nog meer glans. De 6-1 van Lojna was voor de Kroaten een magere troost.

Eerder op de avond haalde Zwitserland (FIFA 18) het in dezelfde poule met 4-0 van zwakke broertje Litouwen (FIH 106). Dat verloor vorige donderdag in de eerste wedstrijd van de groep met 1-2 van Kroatië.

Op 8 oktober spelen de Red Flames hun tweede wedstrijd, in en tegen Roemenië (FIFA 42), het vijfde land in de groep. De winnaar van de poule stoot rechtstreeks door naar het EK, net als de drie beste tweedes (op negen groepen). De zes andere tweedes spelen barrages om de drie resterende tickets. Engeland is als organisator rechtstreeks geplaatst.

In 2017 namen de Flames voor het eerst deel aan het EK. In Nederland sneuvelde België in de groepsfase. Voor het WK van dit jaar in Frankrijk konden de Flames zich niet plaatsen. Zwitserland versperde hen toen de weg.

