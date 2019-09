Explosie Wilrijk – Zoekactie gaat de nacht in, meeste omwonenden onder begeleiding weer naar huis

In het Antwerpse district Wilrijk gaat de zoekactie naar de laatste vermiste na de explosie aan Ridderveld voort, ook na zonsondergang. De stad Antwerpen laat intussen weten dat de meeste omwonenden in de loop van de avond onder begeleiding van politie en brandweer naar huis kunnen terugkeren. De hulpdiensten kijken dan ter plaatse na of de situatie veilig genoeg is en of er gevaarlijk glas moet worden verwijderd of ramen moeten worden dichtgemaakt. Drie personen die door brokstukken waren bedolven, zijn door de brandweer en civiele bescherming gevonden en bevrijd. Een van hen kon het ziekenhuis al verlaten. Het gaat om mannen van 57 en 76 jaar en een vrouw van 47. Ter plaatse verzorgden de hulpdiensten trouwens ook nog twee lichtgewonden.

In totaal raakten zes woningen zwaar beschadigd door de explosie. Drie daarvan zijn nagenoeg met de grond gelijk gemaakt. In de ruime omgeving sneuvelden bovendien vensters, schoten deuren en garagepoorten uit hun hengsels, raakten daken beschadigd en vielen er voorwerpen van de muren of omver. De politie deed al een rondgang om buurtbewoners te vragen hoe ernstig de eventuele schade is en om zeker bewijsmateriaal te verzamelen en te bezorgen, zowel voor de verzekering als voor het gerechtelijk onderzoek naar de feiten.

Op het plein voor de getroffen woningen zijn overigens ook kleine hoeveelheden asbest gevonden, die zullen worden verwijderd door een gespecialiseerde firma. Er is geen gevaar voor de omgeving, stelt de stad.

bron: Belga