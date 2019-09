Derde slachtoffer gevonden na explosie in Wilrijk

Na de explosie in Wilrijk heeft de Antwerpse brandweer al twee gewonde slachtoffers kunnen bevrijden en een derde is gelokaliseerd en aanspreekbaar. Mogelijk bevinden er zich nog vermisten onder het puin. Het Rode Kruis is net als de dienst slachtofferhulp van de politie ter plaatse om psychologische steun te bieden. De politie heeft de bewoners van de drie vernielde woningen trachten te contacteren om te zien of ze thuis waren op het moment van de feiten. Daaruit zou blijken dat er nog zeker één vermiste is, maar het is niet bekend of die zich effectief onder het puin bevindt. De hulpdiensten blijven met speurhonden zoeken, terwijl de brandweer en Civiele Bescherming voorzichtig proberen het derde slachtoffer te bevrijden.

“Dat is een werk van lange adem gezien de persoon zich onder brokstukken bevindt, maar het is een goed teken dat het slachtoffer nog bij bewustzijn is”, geeft politiewoordvoerder Willem Migom aan.







De geëvacueerde buurtbewoners kunnen intussen terecht in een lokaal dienstencentrum. De stadsingenieur komt later inspecteren hoe de stabiliteit van hun woningen eraan toe is. “De prioriteit is nu het bevrijden van en zoeken naar slachtoffers”, stelt Migom. “Mensen van de politie zijn wel al een rondgang aan het doen om te horen naar schade en ook later zal je die nog kunnen aangeven.”

De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, het parket zal een onderzoek voeren. In de straat waren werkzaamheden aan de gang en ook in een van de woningen zouden er werken zijn geweest.

bron: Belga