Bosbranden Amazonegebied – Bolsonaro zegt af voor top over Amazonegebied

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft om medische redenen afgezegd voor de regionale top over het Amazonegebied. Die top van de landen in het Amazonegebied heeft vrijdag plaats in de Colombiaanse stad Leticia, bij het drielandenpunt met Peru en Brazilië. Dat heeft zijn woordvoerder maandag laten weten. Bolsonaro wordt in de komende dagen opnieuw geopereerd. Het gaat al om de vierde ingreep sinds Bolsonaro tijdens de verkiezingscampagne op 6 september vorig jaar in de buik werd gestoken met een mes.

“De president moet vanaf vrijdag een vloeibaar dieet volgen”, ter voorbereiding van een chirurgische ingreep twee dagen later, wat zijn reis “nagenoeg onmogelijk” maakt, aldus woordvoerder Oravio Rego Barros. Brazilië zal een “vervanger” sturen of vragen dat de top wordt uitgesteld, voegde hij er nog aan toe.

Bron: Belga