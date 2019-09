Vrouwen met vormen shoppen liever online

Body positivity was nog nooit zo aanwezig in de media, maar toch voelen vrouwen met een maatje meer zich nog bezwaard om een winkel binnen te wandelen. De kledingmaten in fysieke winkels zijn vaak immers niet inclusief genoeg, waardoor ze er hun gading niet kunnen vinden. Ze shoppen dus liever online – al valt dat aanbod ook niet altijd mee.

We leven in de 21ste eeuw en je zou dus durven vermoeden dat winkels zich niet meer enkel beperken tot kleine maatjes. Helaas blijkt dat niet meer dan een illusie. Volgens een recente enquête zijn vrouwen met vormen allesbehalve tevreden over het aanbod in de winkelrekken.

Het Britse Snag ondervroeg 1.150 vrouwen met een maatje 44 of groter over hun winkelgedrag. De resultaten waren duidelijk: maar liefst 67% mijdt fysieke winkels omdat het aanbod in hun maat er tegenvalt. 75% zou zelfs weleens geweend hebben in de kledingkamers omdat ze het niet meer zagen zitten. Ze shoppen liever online omdat het aanbod daar groter is en omdat het minder confronterend is als je de kleding gewoon thuis kan passen. Webwinkel Asos scoorde goede punten: ze verkopen veel trendy plussize kleding. Ketens als Primark en French Connection doen het daarentegen slecht. “De modewereld heeft nog een lange weg te gaan als we echt inclusief willen worden en alle lichaamsvormen en -maten willen accepteren”, aldus Rachel Watson van Snag.