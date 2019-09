Vibrators maken de clitoris minder gevoelig

Vibrators zijn een geschenk uit de hemel voor heel wat vrouwen. Niet alleen vrijgezellen hebben er baat bij, ook zij die zichzelf graag eens (laten) plezieren genieten er met volle teugen van. Al dat getril mag dan wel goddelijk aanvoelen, maar helaas zijn er ook minder positieve gevolgen aan verbonden.

Ze maken dan wel hetzelfde geluid als een elektrische tandenborstel, maar in tegenstelling tot tanden poetsen voelt een vibrator gebruiken niet aan als een verplichting. Integendeel: na een stresserende dag is er niets beter om helemaal tot rust te komen. De 1.000 tot 10.000 trillingen per minuut brengen je al snel in hogere sferen.

Variatie







Maar je zal zelf wel al gemerkt dat je clitoris na een tijdje gevoelloos wordt door al dat getril. Dat gevoel is uiteraard maar tijdelijk en ten laatste de volgende dag kan je opnieuw aan de slag. En opnieuw. En o-o-opnieuw. Toch rijst de vraag of al die trillingen op lange termijn een invloed hebben op je meest gevoelige lichaamsdeel. Seksuologe Carole Martinez legt aan Flair uit hoe het zit: “Het kan zijn dat je clitoris ongevoeliger wordt als ze intensief en repetitief gestimuleerd wordt. Vrouwen die een vibrator gebruiken, zullen de intensiteit na een tijdje dan ook moeten opdrijven om klaar te komen. Gelukkig kunnen de vagina en de clitoris ook opnieuw wennen aan zachtere aanrakingen. Het orgasme zal bovendien ook anders zijn als de stimulatie minder intens is, want dan is er meer ruimte voor variatie.” Overweeg dus zeker om je trillende vriend eens af te wisselen voor je vingers of die van je partner en wees creatief. Hoe meer je varieert, hoe beter je orgasmes zullen zijn.