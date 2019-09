‘Temptation’-Milou rekent af met mensen die haar te mager vinden

Milou van Agtmael, bekend van ‘Temptation Island 2019’, heeft het gehad met mensen die denken dat ze aan anorexia lijdt. In een boos Instagrambericht maakt ze duidelijk dat dergelijke commentaren voortaan geblokkeerd worden.

Milou nam samen met Heikki deel aan het laatste seizoen van ‘Temptation Island’. De twee gingen nadien een tijdje uit elkaar, maar intussen is het weer goedgekomen tussen hen. Ze wonen nu zelfs samen.







De 24-jarige Nederlandse deelde onlangs een foto van zichzelf in een rode jurk. Heel wat mensen vonden dat ze er erg mager uitzag en spaarden hun kritiek dan ook niet. “Heb je anorexia? Dit is echt niet meer mooi, hoor”, “Wat ben je mager, zeg”, en “Straks blijft er niets meer van je over”, klonk het onder meer.

“Ik vind super slank mooi”

De knappe blondine was behoorlijk aangedaan door de comments en reageerde woedend. “Even serieus, dit zijn dus de meest voorkomende reacties onder mijn foto’s. Ten eerste ben ik niet (akelig) dun, mager of heb ik anorexia. Ten tweede vind ik het mooi om super slank en strak te zijn. Daar werk ik nu ook aan. Ten derde heb ik een vraag voor jullie: reageren jullie ook onder foto’s van mensen met overgewicht? ‘Wat ben je dik’, ‘Omg, jij hebt veel vetrollen’, ‘Heb jij obesitas?’, ‘Ik vind het echt niet mooi dat je zo dik bent’, ‘Vetzak’, ‘Dikke’. Het zegt zoveel over jezelf. Mijn advies: ga hulp zoeken”, schreef ze op Instagram.

Mond gesnoerd

Vervolgens voegde ze de woorden ‘anorexia’, ‘dun’ en ‘mager’ toe aan haar Instagramfilter. Daardoor worden reacties waarin die woorden voorkomen, verborgen gehouden. “Bij deze heb ik jullie de mond gesnoerd. Of ja, vingers dan. Want in mijn gezicht durven jullie het waarschijnlijk niet te zeggen”, besluit ze.