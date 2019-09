Romelu Lukaku: “Ik wil het zo graag goed doen bij de Rode Duivels”

Rode Duivel Romelu Lukaku heeft tijdens een interview aangegeven dat hij maar al te goed beseft hoeveel talent er bij de nationale ploeg rondloopt. Dat motiveert hem om het extra goed te doen.

In 81 wedstrijden scoorde Romelu Lukaku maar liefst 48 keer voor de Rode Duivels. Toch wordt de 26-jarige spits nog al te vaak bekritiseerd door het Belgische publiek en de pers.

Winnersmentaliteit







In een interview met de Nederlandse voormalige profvoetballer Andy van der Meijde benadrukte hij dat spelen voor de Rode Duivels extra speciaal is. “Als ik in België ben, word ik een ander persoon. Ik wil gewoon winnen en het goed doen bij de Rode Duivels. En met zo’n spelers rondom mij, weet je dat de bal altijd gaat komen. Je moet gewoon de juiste looplijnen hebben. Per wedstrijd krijg je vijf, zes open kansen. Het is leuk om te zien hoe iedereen gegroeid is”, vertelt hij.

Niet arrogant

De kersverse aanvaller van Inter Milaan geeft aan dat de Belgische mentaliteit hem minder ligt dan de Nederlandse. “Ik hou van Nederlanders, want die zeggen waar het op staat. In België is dat niet zo. Ik kan niet tegen die bullshit. Als ik vind dat ik beter ben dan iemand, dan zeg ik het ook gewoon. In België is dat moeilijk. Ik ben niet arrogant, maar ik heb wel mijn kwaliteiten”, klinkt het.