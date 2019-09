Ravage in Wilrijk is groot na explosie

In het Antwerpse district Wilrijk heeft vlak na de middag een ernstige explosie plaatsgevonden aan een woning. Dat zegt de brandweer. Er zijn minstens drie huizen volledig verwoest zijn en er werden twee slachtoffers van onder het puin gehaald. Eén slachtoffer is zwaargewond. De brandweer bevrijdt momenteel een derde persoon. Vermoedelijk liggen er nog meer mensen onder het puin.

De ontploffing vond plaats rond half 1 in de Palmanshoevestraat. De precieze oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De operationele fase van het rampenplan afgekondigd en doorzoekt de brandweer momenteel het puin samen met honden van de civiele bescherming.

Tot drie straten verder getuigen buurtbewoners dat ze de schok gevoeld hebben en er bij hen in huis voorwerpen zijn omgevallen of klokken en schilderijen van de muur zijn gevallen. Het incident doet denken aan de gasexplosie op de Paardenmarkt in Antwerpen begin vorig jaar, toen ook verschillende woningen vernield raakten en er twee doden vielen.

De burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever (N-VA) reageerde in een tweet op de gebeurtenis: “Wilrijk werd opgeschrikt door een vreselijke gasontploffing. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun naasten.”

Update #Wilrijk We konden al twee personen bevrijden en overdragen aan de medische diensten. Ondertussen bevrijden we nog een derde persoon. @RodeKruisVL is eveneens ter plaatse voor psychosociale opvang van alle betrokkenen.

In Wilrijk is een zware explosie gebeurd. De ravage is enorm: minstens 3 huizen zijn volledig verwoest. Volgens de brandweer liggen er verschillende mensen onder het puin. Bekijk hier de eerste beelden van de plek. Volg alle updates via onze liveblog: https://t.co/z2uxFmmSc6 pic.twitter.com/foMysPk6PQ

— VRT NWS (@vrtnws) September 3, 2019