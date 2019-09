Nieuw anticonceptiemiddel zonder hormonen op komst

Seks is leuk, maar zoals we allemaal weten, leidt onbeschermde geslachtsgemeenschap weleens tot kinderen. En eerlijk is eerlijk: daar zit niet iedereen op te wachten. Anticonceptiemiddelen zijn een goede uitkomst, hoewel die vaak bol staan van de hormonen. De non-hormonale opties zijn beperkt, maar er is een oplossing op komst.

Wie vandaag de dag niet aan de pil of een ander hormonaal anticonceptiemiddel wil, heeft drie opties. Ofwel kies je ervoor om je cyclus nauwgezet te volgen en op die manier kinderen te vermijden, maar die methode is eigenlijk alleen geschikt als je het risico op zwangerschap erbij neemt. Een andere optie is de hormonenspiraal, die jammer genoeg niet iedereen goed bevalt. De derde optie is uiteraard het condoom, maar laten we eerlijk zijn: de dingen voelen nu eenmaal beter aan zonder. Al bij al zijn de mogelijkheden dus heel beperkt. Gelukkig staat de wetenschap niet stil en komt er binnenkort misschien wel een derde optie bij.

Geplande seks







Het Amerikaanse laboratorium Evofem heeft namelijk een nieuw product uitgevonden. Het middel draagt de naam Amphora en zou in de toekomst weleens uitkomst kunnen bieden voor zij die geen kinderen, maar ook geen bizarre hormonen in hun lichaam willen. De gel moet in de vagina en aan het begin van de baarmoederhals worden aangebracht en dat op z’n minst een uur voor de geslachtsgemeenschap. Onder andere dankzij citroenzuur en melkzuur zorgt de gel ervoor dat de vagina een pH-waarde van 3,5 tot 4,5 krijgt, een omgeving waarin zaadcellen niet in staat zijn om de eicel te bevruchten.

Geen neveneffecten

Het anticonceptiemiddel werd tot nog toe getest op 1.400 vrouwen tussen de 18 en 35 jaar over een periode van 7 cycli. De wetenschappers vonden voorlopig geen neveneffecten, maar er zit wel een addertje onder het gras. De gel zou namelijk slechts in 86% van de gevallen werken. Even ter vergelijking: als je de anticonceptiepil correct inneemt, is die 99% betrouwbaar. De marge is dus nog behoorlijk groot. Bovendien zorgt het feit dat je de gel ten minste een uur van tevoren moet aanbrengen, dat seks al snel minder spontaan plaatsvindt. Er is dus nog werk aan de winkel om het middel gebruiksvriendelijker en betrouwbaarder te maken.