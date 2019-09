Anuna De Wever: “Er zijn mensen die willen dat ik verkracht word”

Klimaatactiviste Anuna De Wever krijgt op sociale media de verschrikkelijkste dingen te horen. Daarover praatte ze in de nieuwe talkshow van Danira Boukhriss.

Maandagavond was Anuna De Wever te gast in de nieuwe Eén-talkshow ‘Vandaag’. Daarin kreeg de 18-jarige milieuactiviste de vraag wat het ergste was dat ze over zichzelf had gelezen. “Er zijn echt heel verschrikkelijke dingen gebeurd. Ik denk dan aan de vele doodsbedreigingen. En dat ik zou verkracht worden. Dat zijn sociale media. Daar gebeuren gewoon heel verschrikkelijke dingen. Dat is niet leuk”, vertelt ze.

Angst







Bang wordt ze er naar eigen zeggen niet van. “Dat is niet leuk om te lezen, maar ik denk dat het uiteindelijk ook maar dreigingen zijn. Mensen reageren zo omdat ze bang worden van het verhaal dat we vertellen. We zetten ons daar ook van af. In ‘Youth for Climate’ leeft dat totaal niet”, klinkt het.

Geen alternatief

Door al die negatieve commentaren krijgt Anuna vaak te horen of het het allemaal nog wel waard is. Maar aan stoppen denkt ze absoluut niet. “Er is veel haat, maar er is geen alternatief. Het nieuwe IPCC-rapport is net uitgekomen en het was rampzalig. Ik ben beginnen wenen toen ik het heb gelezen, want het gaat over mijn toekomst. En iedereen bij ‘Youth for Climate’ beseft hoe ernstig het is en daarom blijven ze allemaal gaan. Ook als je op een podium komt te staan waar mensen je staan uit te jouwen. Dat is niet to the point. Het komt erop neer dat onze toekomst in gevaar is en daar gaan we voor moeten blijven vechten”, besluit ze.

‘Vandaag’ is van maandag tot donderdag te bekijken om 22.00u op Eén.