Anke Buckinx hanteert een aparte opvoeding: “Mijn verloofde en ik hebben elk ons kind”

Joe-presentatrice Anke Buckinx (39) is drie maanden geleden bevallen van Max. Daarnaast was ze al mama van Lou, haar dochter van vier. Om het drukke gezinsleven aan te kunnen, focust Buckinx zich op Max, terwijl haar verloofde zich met Lou bezighoudt. Dat vertelt ze aan Dag Allemaal.

Twee kinderen zorgen voor heel wat meer werk dan eentje. “Ik heb een makkelijke baby, maar ik vind het toch moeilijk om tegelijk ook nog een vierjarige te entertainen. Dus hebben Tom en ik op dit moment elk ons eigen kind: ik bekommer mij vooral om Max, terwijl Tom zich met Lou bezighoudt. Soms is Max aan het wenen terwijl ik mij boven aan het klaarmaken ben, en dan roept Tom onder aan de trap: ’Zeg, uw kind is aan het wenen, kom dat eens oplossen!”, lacht de radiopresentatrice.







“Gelukkig doet Lou daar nooit lastig over, zij is totaal niet jaloers. En ze is al een kleuter, we kunnen haar al goed uitleggen waarom zij soms even wat minder aandacht krijgt. Lou is echt wel een heel goeie zus. Als Max weent, geeft ze hem zijn tutje of vertelt ze een verhaaltje. Lou is echt blij met hem, al wilde ze eerst absoluut een zus. Al haar vriendinnetjes hebben een zus, zie je.”