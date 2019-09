«Werkgevers vinden ‘man zonder hoogtevrees’ extra interessant»

Voetballen, fitnessen en muurklimmen. Dat zijn de sporten die Khalif Osman Liban in zijn vrije tijd beoefent. Niet toevallig zijn dit ook de sporten die de ‘man zonder hoogtevrees’ aan een nieuwe job helpen.

In volle zon op een dak werken. Dat is wat Khalif Osman Liban (28) graag doet. En dus kijkt hij met volle goesting naar zijn nieuwe toekomst. «Ik werkte in de bouw als schilder, metselaar en plafonneur», zegt Khalif. «Het harde werken, vond ik niet erg. Wel wilde ik een properdere en vaste job.»

Goesting in een vaste job







Dertien jaar geleden arriveerde Khalif Osman Liban vanuit Somalië in België. Na zijn schooljaren werd hij via artikel 60 tewerkgesteld in de bouw. Deze sociale tewerkstelling was prima, maar hij wilde vooruit. «Ik wil een leven opbouwen met mijn vrouw, een huis kopen, een auto en later… kinderen. Om dit te kunnen betalen, wil ik een vaste job.»

Toen de ingeweken Somaliër zijn wensen en capaciteiten met VDAB besprak, leidde de jobcoach hem naar een opleiding tot installateur van zonnepanelen. Niet toevallig een job op hoogte. Khalif houdt van klimmen.

Werken op hoogte

De organisatie Rising You bepaalde mee het traject. Deze organisatie begeleidt jonge vluchtelingen naar avontuurlijke jobs op hoogte: als schilder van hoogspanningsmasten, als plaatser van telecominstallaties, als onderhouds­technicus op windmolens… De aanpak is perfect op het sportieve lijf geschreven van Khalif.

Tijdens zijn opleiding in het partnerschap met Rising You(th) deed hij de basiskennis op en leerde hij werken op daken.

Nu de opleiding van Khalif achter de rug is, start hij met een IBO. Tijdens deze Individuele BeroepsOpleiding brengt hij het geleerde in de praktijk. «Ik vind het geweldig om op daken te werken. We zijn altijd buiten, verbonden met de natuur. Bovendien leggen we producten die goed zijn voor het milieu.»

Interesse in klimmers

Vast werk vinden is zijn doel vandaag. «Ik merk dat bedrijven interesse hebben in mijn passie voor klimmen. Ik wil vooral leren en meer ervaring opdoen. Ik concentreer me volledig op mijn job en geef alles wat ik kan. Hopelijk vind ik zo een vaste job.»