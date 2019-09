Zo voer je de vakantiesfeer op kantoor in

Na een deugddoende vakantie lijkt je werkomgeving nog grauwer en ongezelliger dan ze doorgaans al is. Opdat de aanpassing naar het werkleven vlotter zou verlopen terwijl je toch nog een vleugje van die heerlijke vakantievibes behoudt; deze vijf tips om je kantoorruimte op te fleuren.

1. Snuif je reis op

Geur heeft een impact op ons welzijn die vaak miskend wordt. Plaats een geurflacon met etherische olie op je bureau, en snuif een vleugje op wanneer je een energieboost nodig hebt. Kies bij voorkeur voor een geur die je aan je voorbije vakantie doet denken: de lavendelvelden van de Provence bijvoorbeeld, of munt die je aan je mojito in Cuba herinnert.

2. Kleur je werkdag







Kleur is het beste geheim achter elke werkvriendelijke ruimte. Een kleurrijk kantoor straalt energie, kracht en positiviteit uit, en stimuleert bovendien de creatieve hersencellen. Elke kleur kan een ander effect teweegbrengen. Zo zijn blauw en groen eerder rustgevend, terwijl rood het brein scherp houdt. Kies voor warme kleuren zoals tinten rood, oranje en geel om vrolijkheid op te roepen en die vakantiestemming te importeren.

3. Verlicht ruimte én geest

Een verlichte geest in een verlichte ruimte: onderschat de kracht van adequate verlichting niet. En daarmee bedoelen we geen koude TL-buizen, maar decoratieve, stijlvolle plafond- en tafellampen, die warmte en gezelligheid uitstralen. Doordachte verlichting is cruciaal voor een aangename werk­omgeving, en blijkt tevens een ontspannend effect te hebben op lichaam en geest. Restyle dus die lichten en waan je op een luchtmatras in de Caraïbische zee.

4. Introduceer een vakantiemenu

Introduceer originele hapjes en drankjes voor tussendoor: exotische cocktails tegen het einde van de werkdag, of een frisse smoothie die je leren kennen hebt op reis. Stel met collega’s een lijstje van lunchwaardige gerechtjes op die eenieder op zijn of haar vakantiebestemming geproefd heeft.

5. Build that wall!

Een fotomuur vol met postkaarten en/of vakantiefoto’s van collega’s: zalige herinneringen aan de vakantie om bij weg te dromen tijdens je koffiepauze. Tevens een leuke gespreksopener bij het weerzien van de vakantiegangers. Spreek op voorhand af dat iedereen een kaartje stuurt naar kantoor tijdens het verlof, en laat de vergeetachtigen enkele kiekjes afdrukken van hun reis. Pret verzekerd!