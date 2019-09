Zenuwen om opnieuw te gaan werken? Zo hou je ze onder controle

Zo, de zomervakantie zit er weer helemaal op. Straks zie je je collega’s opnieuw en moet je alweer aan de slag. Met deze tips schiet je makkelijk uit de startblokken en vermijd je back-to-work blues.

Vakantie nemen en even uit onze werk­routine komen zijn essentieel om goed te blijven presteren. Een pauze laat toe om afstand te nemen van je dagelijkse job, je carrière of professionele relaties. Na een welverdiende vakantie kunnen de zenuwen om terug te keren naar kantoor wel eens toeslaan. Deze tips van rekruteringsexpert Hays helpen je alvast om vlot terug aan de slag te gaan.

Positief denken







Neem een ‘can-do-mentaliteit’ aan en denk positief. Bezig aan een leuk project, zin om bij te praten met je collega’s of kijk je uit naar een teamactiviteit? Goed zo! Concentreer je op de leuke facetten van je job en omarm nieuwe uitdagingen!

Daag jezelf uit met nieuwe gewoonten

Ben je bang om in de alledaagse sleur te hervallen na je vakantie? Doorbreek dan je typische patroon en gewoonten. Wissel eens van plaats of spreek af met collega’s die je niet zo vaak ziet. Als je lang onderweg bent van en naar je werk, kan je eens investeren in nieuwe podcasts of nieuwe lectuur voor op de trein. En waarom ga je niet eens een keertje sporten of wandelen tijdens je middagpauze? Het zal je zeker en vast deugd doen.

Plan en anticipeer

De kans is groot dat je mailbox goed gevuld zal zijn bij je terugkeer. Wees je ervan bewust en anticipeer hierop. Houd je eerste werkdag vrij van meetings en plan tijd in om je inbox bij te werken. Orden mails op basis van prioriteit en focus je op de belangrijkste issues.

Verder is het ook goed om je praktisch voor te bereiden op de eerste dag. Vul je koelkast met gezonde lekkernijen en zorg ervoor dat je werkoutfits klaarliggen.

Praat met je manager

Het is niet ongewoon om wat opgewonden te zijn voor je terugkeer, maar je zenuwen mogen niet verlammend zijn. Merk je dat de angst niet weggaat, probeer dan de oorzaak van het probleem te identificeren en maak een plan.

Voel je je niet langer uitgedaagd, ervaar je een te hoge werkdruk of heb je nood aan een nieuwe carrièrewending? Oplossingen worden pas gevonden als je het probleem aangeeft. Bespreek het samen met je manager en bekijk samen hoe je deze gevoelens kan vermijden in de toekomst.