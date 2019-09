Maak een vliegende start bij skeyes

Ben je op zoek naar een nieuwe job? Ga dan ook eens kijken bij skeyes, het bedrijf dat het luchtverkeer in goede banen leidt. Om zijn organisatie te versterken, werft skeyes tot 100 nieuwe mensen aan. Niet enkel luchtverkeersleiders, maar medewerkers in verschillende domeinen.

Marc Timmermans is Head of Accountancy bij skeyes. «Samen met twaalf collega’s sta ik in voor de boekhouding en het beheer van de financiële stroom binnen skeyes. Ik heb al in verschillende omgevingen gewerkt, maar de specifieke uitdagingen van een autonoom overheidsbedrijf op vlak van boekhouding, maken mijn job extra boeiend. Als boekhouder heb ik veel contacten met andere afdelingen, zoals de aankoopdienst, de loonadministratie en operationele diensten. Dat zorgt voor veel afwisseling in ons werk.»

Unieke werkplek met zicht op de toren







«Ik vind het fantastisch om dicht bij de hoge verkeerstoren te werken. Wat een geweldig uitzicht! Ik ben in de ban van luchtvaart en ik ben niet de enige. skeyes doet elk jaar mee aan Open Bedrijvendag en de rondleidingen zijn altijd razendsnel volzet. Mensen zijn dus nog steeds nieuwsgierig naar de boeiende wereld van de luchtvaart.»

Het team van Marc is het bewijs dat er bij skeyes niet alleen luchtverkeersleiders aan de slag zijn. «Dit bedrijf steunt op verschillende diensten die elk op hun manier bijdragen tot een veilig luchtruim. Daarom zijn we onder meer op zoek naar ervaren boekhouders met net dat tikkeltje meer. Zij mogen vanaf het begin meedenken over nieuwe processen en bij nieuwe systemen die we binnenkort zullen implementeren. Er staat veel te gebeuren! Daarom wil skeyes binnen één jaar een honderdtal nieuwe werknemers aanwerven.»

Word jij onze nieuwe boekhouder?

Solliciteer dan via skeyes.be.