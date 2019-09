10 mythes over hoofdluis uitgepluisd!

Wanneer een luizenplaag uitbreekt, hoor je opeens allerlei weetjes en trucjes die je kunnen helpen, maar vaak blijken ze toch niet veel waarheid te bevatten. Wij klaren de 10 grootste mythes over luizen voor je op.

Hoofdluis is een bekende plaag waar je als ouder ooit wel eens mee te maken krijgt. Kinderen die luizen te pakken krijgen, worden soms tijdelijk uit school gehaald. In de tussentijd worden de tips and tricks je om het hoofd geslingerd, maar wat is nu waar, en wat is complete larie? Dit zijn de 10 grootste mythes over hoofdluis, zodat ook jij terug op twee oren kunt slapen zonder een jeukend gevoel te krijgen.

Mythe 1: Luizen kunnen springen







Luizen hebben geen vleugels of lange pootjes zoals een sprinkhaan. Ze kunnen dus noch vliegen, noch springen van het ene hoofd naar het andere. De enige manier hoe ze vooruit komen is door te kruipen. Dit is waarom het extreem belangrijk is voor hen dat hoofden elkaar aanraken, zoals wanneer kinderen samen spelen, om zich te verspreiden van de ene naar de andere persoon.

Mythe 2: Je krijgt enkel luizen als je een slechte hygiëne hebt

Last hebben van luizen heeft helemaal niets te maken met je persoonlijke hygiëne, of de properheid van je woning. De beestjes zijn helemaal niet kieskeurig, en iedereen is gelijk wanneer het aankomt op wie luizen kan krijgen. Je haar wassen is namelijk niet genoeg om van ze af te geraken, aangezien de neten de neiging hebben om zich aan je haar vast te klampen.

Speciale shampoos zoals de Paranix Behandelingsshampoo zijn speciaal ontwikkeld om luizen wel aan te pakken tijdens het wassen van je haar.

Mythe 3: Jeuk aan je hoofd betekent zonder twijfel dat je luizen hebt

Het is waar dat een jeukend hoofd één van de meest gekende symptomen is van hoofdluis maar niet ieder kind dat luizen heeft, zal last hebben van een jeukende hoofdhuid. De eerste 4 tot 6 weken ben je zelfs symptoomvrij! Meerdere aandoeningen op je hoofdhuid kunnen echter ook jeuk veroorzaken. Denk maar aan neurodermitis of roos. Zelfs een droge huid kan af en toe jeuk veroorzaken.

Mythe 4: Luizen prefereren lang haar

Zoals we al eerder vermeldden, luizen zijn helemaal niet zo kieskeurig als je denkt. Je haar is hun ideale leefwereld, of het nu lang, kort, proper of vuil haar is. Zolang luizen toegang hebben tot je hoofdhuid, hebben ze de gepaste voedselbron bij de hand om zonder problemen te overleven.

Mythe 5: De spullen van je kinderen in de vriezer stoppen, helpt om luizen te doden

Dit is een oude tip en compleet achterhaald! We weten namelijk dat luizen niet lang kunnen overleven wanneer ze zich niet meer op de hoofdhuid bevinden. De beste manier om ervoor te zorgen dat er geen luizen achterblijven is dus gewoon grondig stofzuigen, zeker op plaatsen waar je denkt dat je kind tegenaan heeft gelegen met zijn of haar hoofd. Was lakens, kussenslopen en handdoeken met heet water. Na een sessie in een warme droogkast kan je zeker zijn dat alle luizen en neten dood zijn.

Wist je dat: Zelfs kinderen met kort geschoren haar net zoveel last kunnen hebben van luizen als een ander met haar tot op de rug?

Mythe 6: Kinderen krijgen het snelste hoofdluizen op school

Deze mythe wordt waarschijnlijk in de hand gewerkt door het feit dat kinderen rond de schoolleeftijd een hoger risico lopen op hoofdluizen. Kinderen krijgen namelijk sneller te maken met hoofdluis dan tieners of volwassenen omdat ze zich bezighouden met activiteiten waarbij contact tussen hoofden vaker voorkomt. Ze delen ook sneller hun spullen zoals kammen, haar strikjes en handdoeken. Het is dus niet voor niets dat kinderen op school snel hoofdluis krijgen. Maar ook op kamp, in kinderdagverblijven, tijdens slaappartijtjes, of tijdens het sporten is de kans op hoofdluis op een jonge leeftijd hoger.

Mythe 7 : Kinderen die luizen hebben zijn ontzettend besmettelijk, en moeten geïsoleerd worden

Luizen verspreiden zich dus het beste wanneer er contact is tussen 2 hoofden. Je kan de verspreiding van hoofdluis dus gemakkelijk tegengaan door kinderen niet meer zo dicht bij elkaar te laten. Ook laat je ze best geen kammen, haaraccessoires, of beddengoed delen met elkaar. Een kind geïsoleerd houden is dus een beetje extreem, zeker wanneer ze al een behandeling aan het ondergaan zijn. Vanaf dan kunnen luizen namelijk al niet meer naar een nieuw persoon overstappen.

Mythe 8: Enkel pesticiden kunnen luizen permanent verwijderen

Het is waar dat er veel behandelingen bestaan op basis van pesticiden om van hoofdluis af te komen, maar deze zijn niet altijd de beste optie! Veel hoofdluizen zijn of kunnen resistent worden voor deze pesticiden, waardoor dat de behandeling weinig tot geen effect meer zal hebben. Ook kunnen deze producten op basis van pesticides pas vanaf een bepaalde leeftijd gebruikt worden. Gelukkig bestaan er alternatieven! De Paranix Behandelingsshampoo en -lotion tegen hoofdluizen en neten bestrijden luizen en neten door ze te verstikken en te dehydrateren.

Mythe 9: Luizen kunnen overleven in je zetels en matten

Je kan misschien al raden dat ook deze stelling helemaal niet waar is. Een luis overleeft slechts 48 uur zonder de hoofdhuid van een mens. Ze kunnen dus eventjes leven in de haren die op je kussen of op je kleren terechtkomen, maar zullen daarna gewoon verhongeren!

Mythe 10: De hele familie moet behandeld worden wanneer er luizen worden vastgesteld bij een kind

Het wordt aangeraden dat de hele familie zich best laat checken op hoofdluizen wanneer een van de kinderen er last van heeft. Preventief een behandeling starten is geen must, maar kan altijd een handje helpen. Voor wie echt zekerheid wilt, kan altijd gebruik maken van de Paranix Preventieve Spray tegen Hoofdluizen. Een simpele verstuiving van het haar ‘s morgens beschermt je tegen mogelijke besmetting en helpt ook om een nieuwe besmetting te voorkomen dankzij de langdurige en doeltreffende bescherming. Zijn er toch luizen vastgesteld? Dan biedt de Paranix Behandelingsshampoo een makkelijke en effectieve behandeling.

