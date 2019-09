Speculatie over vervroegde Britse parlementsverkiezingen neemt toe

Als het Britse parlement deze week wetgeving goedkeurt die premier Boris Johnson tot nieuw uitstel van de brexit verplicht, dan zal Johnson dat parlement vragen om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. In en rond Londen gonst het van de geruchten dat Johnson de regering vanavond zal vragen die strategie goed te keuren. Zijn kabinet komt om 18 uur Belgische tijd bijeen. Morgen komt het Lagerhuis terug uit zomerreces. Alvorens de werkzaamheden van het parlement voor vijf weken opgeschort worden – zoals Johnson vorige week doordrukte – zullen parlementsleden van verschillende partijen een poging ondernemen om via legislatieve weg een ‘no deal’-brexit te vermijden. Als ze in hun opzet slagen en premier Johnson dwingen aan de Europese Unie nog maar eens uitstel voor de brexit te vragen, zou hij het parlement willen verzoeken zichzelf te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Want als het parlement hem elke marge zou ontnemen om met de EU een nieuw brexit-akkoord te sluiten, moet dat volgens een woordvoerder van Downing Street 10 als niets minder dan een motie van wantrouwen worden beschouwd.

Voorlopig is dit scenario speculatie. Wat wel zeker is, is dat Johnson zijn regering maandag om 17 uur Britse tijd bijeengeroepen heeft voor overleg. Daarna zal hij zijn partijgenoten van de Tories toespreken. Volgens Britse journalisten "hangt er iets in de lucht".







Cruciaal in de strategie van Johnson is dat hij op de Europese top van 17 oktober een akkoord over het Britse vertrek uit de EU wil sluiten dat volgens hem beter is dan het tot drie maal afgeschoten akkoord van zijn voorgangster Theresa May. Maar als het Lagerhuis er de komende dagen in zou slagen dat hij op de top niet meer kan dreigen dat het bij gebrek aan een verbeterd akkoord tot een ‘no deal’-brexit kan komen, zou Johnson dus naar de stembus willen trekken. Hij wil naar verluidt niet onderhandelen vanuit een verloren positie.

Om effectief verkiezingen uit te schrijven, heeft Johnson de steun van minstens twee derde van de parlementsleden nodig. Krijgt hij die, dan is het wel aan de premier om de datum van die verkiezingen vast te leggen. Wellicht zullen de Britse kiezers naar de stembus geroepen worden in de weken voor de brexit, die volgens de huidige afspraken op 31 oktober plaatsvindt. Labour-leider Jeremy Corbyn is voorstander van nieuwe verkiezingen, maar zijn partijgenoot en oud-premier Tony Blair waarschuwt dat Johnson een “val” aan het spannen is.

bron: Belga