‘Leive Vloms’ op Leuvense Oude Markt levert 18.442 euro op voor onderzoek naar MS

‘Leive Vloms’, het door 12.000 mensen bijgewoond benefietconcert dat op vrijdag 2 augustus plaatsvond op de Leuvense Oude Markt, heeft 18.442 euro opgeleverd voor de strijd tegen MS. Hoofdarts Tom Meurrens van het Nationaal MS Center Melsbroek kreeg maandag de cheque overhandigd uit handen van de organisatoren. Op de affiche dit jaar stonden Mama’s Jasje, Wim Soutaer, Charles Van Domburg en de jarige Bart Kaëll die op het podium verrast werd door zijn echtgenoot Luc Appermont, die een lied met hem meezong. Het was al de derde editie van ‘Leive Vloms’. In totaal hebben de drie edities al meer dan 46.000 euro opgebracht voor de strijd tegen MS.

“Naast media-aandacht voor de problematiek van MS is het fijn dat mensen ook een financieel steentje bijdragen voor verder onderzoek. We staan al behoorlijk ver in de behandeling, maar een echte remedie voor de ziekte is er voorlopig nog niet gevonden”, aldus Tom Meurrens.

bron: Belga