Iran bevestigt explosie in ruimtevaartcentrum

Iran heeft een explosie in zijn ruimtevaartcentrum in Semnan, in het centrum van Iran, bevestigd. “Maar het ongeval heeft niks te maken met de lancering van onze communicatiesatelliet”, verzekerde regeringswoordvoerder Ali Rabiei. Bij de ontploffing kwam ook niemand om het leven, luidde het. Private Amerikaanse satellietdiensten hadden eerst over de explosie bericht. Daarbij zou vorige donderdag een raket ontploft zijn, die de communicatiesatelliet Nahid 1 in de ruimte moest sturen.

Iran nodigde daarop zaterdag Iraanse media uit en verzekerde dat de Nahid 1-satelliet intact is. Volgens de Iraans minister van Telecommunicatie is de lancering van de satelliet weliswaar gepland, maar is hij nog niet overgedragen aan het ministerie van Defensie.







Dit jaar mislukten al twee Iraanse satellietlanceringen. Wellicht komt er eind september een nieuwe lancering. Volgens Teheran moet de Nahid 1-satelliet gegevens leveren over weer en landbouw, en zijn er geen militaire doelstellingen. De Verenigde Staten en Israël hebben echter hun twijfels en vrezen dat Iran de ruimtevaarttechniek zou kunnen gebruiken voor de bouw van militaire langeafstandsraketten.

bron: Belga