Defour: “Dit is het juiste moment om terug naar België te komen”

Steven Defour heeft na het stopzetten van zijn contract bij Burnley onderdak gevonden bij het razend ambitieuze Antwerp, waar hij herenigd wordt met onder meer Dieumerci Mbokani, Sinan Bolat en László Bölöni uit zijn Standard-periode. “Dit is het juiste moment om terug naar België te komen”, vindt hij zelf. De transfer van Defour kwam mee tot stand dankzij zijn goede contact met Luciano D’Onofrio. “Ik kreeg de voorbije maanden al regelmatig telefoontjes van Luciano, maar dat was meestal gewoon om te vragen hoe het met me ging en wat mijn situatie was”, aldus Defour tijdens zijn presentatie maandagavond. “Vanuit Burnley was er ook nooit de intentie om me te verkopen, ze wilden me houden. Pas op het einde van de transferperiode hebben we de beslissing om uit elkaar te gaan genomen. Verschillende factoren hebben daarin meegespeeld.”

Defour komt nu op zijn 31e bij Antwerp terecht, terwijl hij de voorbije jaren steeds zei zijn loopbaan te willen afsluiten bij KV Mechelen, waar hij zijn opleiding genoot. “Mijn carrière is nog niet gedaan”, stelt Defour met een knipoog. “Dit is op dit moment gewoon een win-win voor mezelf en voor Antwerp, de rest zien we nog wel. Het sportieve project van Antwerp spreekt me aan en ik denk niet dat Antwerp en KV Mechelen momenteel echt concurrenten van elkaar zijn.”







Na de interlandbreak is Anderlecht de eerste tegenstander van Antwerp. Uitgerekend een ex-club van Defour dus. “Dat zal speciaal zijn, maar ik ga eerst goed trainen en zorgen dat ik in orde ben”, stelt hij. “Ik heb al goed kunnen trainen, maar mis natuurlijk matchritme.”

bron: Belga