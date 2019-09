Champions League – Radamel Falcao verlaat Monaco voor Galatasaray

De Colombiaanse international Radamel Falcao verlaat Monaco voor het Turkse Galatasaray, tegenstander van Club Brugge in de Champions League. Dat bevestigden beide clubs maandag. De 33-jarige spits had nog een contract tot juni 2020, maar kreeg een vrije transfer. In Istanboel tekende hij voor drie jaar. Helemaal gratis is de steraanvaller nu ook weer niet. Volgens Turkse media beloofde Galatasaray hem een jaarsalaris van 16 miljoen euro.

Falcao startte zijn profloopbaan in 2005 bij zijn Argentijnse jeugdclub River Plate. Vervolgens scoorde hij zijn doelpunten voor Porto (2009-2011), Atletico Madrid (2011-2013), Monaco (2013-2014 en 2016-2019), Manchester United (2014-2015) en Chelsea (2015-2016).

Galatasaray trok op de laatste dag van de transferperiode ook al de Roemeense spits Florin Andone (Brighton) en de Gabonese middenvelder Mario Lemina (Southampton) aan.

bron: Belga