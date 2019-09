Begrotingstekort loopt op tot bijna 12 miljard

Het begrotingstekort loopt tegen het einde van de legislatuur in 2024 op tot 11,8 miljard euro. Dat staat in een nieuw rapport van het monitoringcomité dat De Tijd kon inkijken. Het monitoringcomité heeft nieuwe langetermijnvooruitzichten voor de begroting klaar. Daarin loopt het tekort tegen het einde van de huidige legislatuur, in 2024, op tot 11,8 miljard euro. Het structurele begrotingstekort, de beste graadmeter voor de gezondheid van de begroting, loopt tegen 2024 op tot 11,38 miljard, of 2,12 procent.

Het lijkt een bijna onmogelijke klus om de begrotingsdoelstellingen te halen die de regering-Michel aan Europa heeft overgemaakt in het stabiliteitsprogramma. Bij de opmaak van de begroting voor 2020 zou dan ruim 8 miljard euro bespaard moeten worden, weet De Tijd. De doelstelling om in 2021 opnieuw aan te knopen met het evenwicht, komt dan ook in gevaar. De cijfers houden bovendien geen rekening met de belastingverlagingen die tijdens de verkiezingscampagne zijn beloofd.







bron: Belga