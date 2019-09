VIDEO. De nieuwe Ikea-catalogus biedt zes uur luisterplezier

Het is eindelijk weer zover. De nieuwste Ikea-catalogus is gelanceerd. Dit jaar geen papieren versie, maar liefhebbers van de lectuur kunnen de online versie raadplegen via de website van de Zweedse meubelgigant. Maar dit jaar is er nog een ander nieuwtje: de luistercatalogus.

Ben je een groot liefhebber van luisterboeken? Dan heeft Ikea goed nieuws voor jou. De catalogus voor dit jaar is namelijk integraal online te beluisteren. In totaal gaat het maar liefst om zes uur luistergenot. De stem leest elke pagina woord voor woord voor, inclusief beschrijving van de verkochte goederen. Ikea wil de catalogus op die manier toegankelijker maken voor blinden en slechtzienden. Doorwinterde fans zullen er sowieso van genieten, want de uit de kluiten gewassen folder wordt voorgelezen alsof het een ware thriller betreft.