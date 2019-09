Siska Schoeters: “Ik kijk liever naar een blote vrouw dan naar een blote man”

Radio 2-presentatrice Siska Schoeters presenteert vanaf dinsdag het nieuwe programma ‘Durf te vragen’. Zelf onderging ze voor het programma een test. Daaruit blijkt dat er een beetje voyeur in haar schuilt.

In het nieuwe Eén-programma ‘Durf te vragen’ knoopt Siska Schoeters een gesprek aan met mensen die opvallende kantjes hebben. Zo zit de 37-jarige presentatrice onder meer rond de tafel met mensen die van bondage houden, polyamoreuze mensen en mensen met een eetstoornis.

Niet buitensporig







Om zich zo goed mogelijk te kunnen inleven in hun wereld liet de voormalige Studio Brussel-presentatrice haar seksuele voorkeur testen. Daaruit is gebleken dat ze voor 54 procent voyeur is. En ze is lang niet de enige. “Die 54 procent is niet buitensporig, is me verteld: iedereen zou een beetje voyeur in zich hebben. Voyeurisme gaat ook niet altijd over seks, het betekent gewoon dat je graag naar mensen kijkt. Wie niet? Nu, dat gezegd zijnde: mocht ik een buur hebben die elke dag bloot in de tuin rondliep, en een raam dat daar toevallig op uitkijkt, ik zou niet wegkijken”, vertelt ze in Humo.

Vrouwelijk naakt

De mama van twee benadrukt dat een naakte vrouw haar wel meer fascineert dan een blote man. “Ik kijk liever naar een blote vrouw dan naar een blote vent. Een man moet al geweldig goed gebouwd zijn voor het aangenaam is om ernaar te kijken, toch?”, klinkt het.

‘Durf te vragen’ is vanaf 3 september elke dinsdag om 20.40u te bekijken op Eén.