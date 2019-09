Pommeline deelt foto van haar cellulitis: “Perfectie bestaat niet”

‘Temptation’-verleidster Pommeline heeft op Instagram een moedig kiekje geplaatst. Daarop is haar ‘sinaasappelhuid’ te zien.

Pommeline Tillière draagt behoorlijk wat zorg voor haar lichaam en is ook dagelijks te bespeuren in de fitness. De 25-jarige ex van Fabrizio ziet er erg goed uit, maar ook zij is een mens van vlees en bloed en dus krijgt ook zij te maken met kleine ‘onvolmaaktheden’.

Geen schaamte







De Oost-Vlaamse blondine beseft dat ze cellulitis heeft, maar schaamt zich daar niet voor. Integendeel, ze maakte er zelfs een foto van om aan te tonen dat perfectie een illusie is. “Even om duidelijk te maken dat perfectie niet bestaat! Ik eet gezond en sport veel, maar heb net als vele vrouwen ook ‘last’ van sinaasappelhuid. #noshame”, schreef ze op Instagram.