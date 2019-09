Kevin Hart “zwaargewond aan rug” na auto-ongeval met oldtimer

De Amerikaanse komiek en acteur Kevin Hart is zwaargewond geraakt bij een auto-ongeluk. Hij zou “zware verwondingen” aan de rug opgelopen hebben. Het ongeval gebeurde terwijl hij een ritje maakte met enkele vrienden in zijn oldtimer in Malibu.

Zowel Hart als de bestuurder raakten zwaargewond aan hun rug en werden zo snel mogelijk overgebracht naar het ziekenhuis. De derde persoon, een vrouw, raakte slechts lichtgewond. Zij moest niet naar het ziekenhuis. Op beelden is te zien hoe het dak van de auto volledig ingedeukt is.







Pictures from Kevin Hart’s car accident. He’s currently in the hospital with “major back injuries.” It’s a miracle he even survived this. Praying for Kevin Hart 🙏🏽 pic.twitter.com/jPAraN8jnT — Ashley StClair 🇺🇸 (@stclairashley) September 2, 2019

My friend Rebecca who’s my trainer & an endless source of inspiration in my life, was in a horrific accident with her fiancé Jared & Kevin Hart. I’m grateful everyone made it out alive. Please go give her some love & send some prayers to all involved🙏🏻❤️ https://t.co/6ZCxwKZOtP pic.twitter.com/cceOHLNY0g — Tati Westbrook (@GlamLifeGuru) September 2, 2019

Geen alcohol of drugs

De auto zou door een hek gereden zijn en in een diepe greppel terechtgekomen zijn, maar precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. Volgens de politie was de bestuurder wellicht niet onder invloed van alcohol of drugs.

Oscars

De acteur kennen we onder andere van ‘Scary Movie 3’, ‘Scary Movie 4’ en ‘Jumanji: Welcome to the jungle’. Hart ging normaal gezien ook dit jaar de presentie van de Oscars voor zijn rekening nemen, maar nadat oude tweets van de komiek opdoken waarin hij zich negatief uitliet over homoseksuelen, trok hij zich terug. Hart verontschuldigde zich bij de LGBTQ-gemeenschap “voor zijn gevoelloze woorden uit het verleden”.