Jitske Van de Veire nog steeds aangedaan door deze gemene opmerking in het middelbaar

De dochter van Peter Van de Veire, Jitske, heeft een pakkend bericht gedeeld op Instagram. Daarin maakt ze duidelijk dat kritiek van anderen jarenlang kan blijven hangen.

Jitske Van de Veire staat erom bekend om body positivity te promoten. De 26-jarige dochter van MNM-presentator Peter Van de Veire herinnert zich dat ze tien jaar geleden een grove opmerking kreeg van een medeleerling. Die commentaar heeft haar mee gevormd tot wie ze nu is, zo blijkt. “Ooit in het middelbaar zei een zelfingenomen jongeman: ‘ja die Jitske, oké lijf, maar dienen kop trekt toch op niet veel ze’. Mensen onthouden zo’n opmerkingen. Zelfs 10 jaar later. Denk daar aan als ge ooit uw mening opdringt”, schrijft ze op Instagram.

Appelsienbillen







De woordvoerster van jongerenorganisatie ‘Wel Jong Niet Hetero’ benadrukte onlangs dat het belangrijk is om jezelf te accepteren met al je imperfecties. “Ik ben ik, en ik beslis om daarover te praten, over dat verhaal, over mijn verhaal, over de appelsienbillen en de hangtieten, de vetjes en de zelfliefde, mijn onzekerheden en de zekerheden. Dat is waar ik mezelf plaats. Tussen de mezelf en mijn verhaal”, klonk het eerder.