Fanta lanceert pikzwarte fanta voor Halloween

De zomervakantie is nog maar net voorbij en we hebben het al over Halloween, we weten het… Maar speciaal voor het griezelfestijn lanceert Fanta een een pikzwarte versie van het oranje drankje.

Het drankje kreeg de naam ‘Fanta Dark Orange’, maar ondanks de pikzwarte kleur, zal de smaak nog steeds dezelfde zijn. Je smaakpapillen zullen er sowieso van in de war geraken.

Lekker én eng







Voorlopig is het drankje enkel verkrijgbaar in Groot-Brittannië. “Halloween is een belangrijke dag om te vieren, dus wilden we een nieuwe leuke versie van Fanta creëren. Een die lekker én eng is. De enige vraag is dus: durf jij van het duistere te proeven”, zegt Dee woolcott, Senior Brand Manager voor Fanta Great Britain.