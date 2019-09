BIZAR. Vrouw sterft na aanval van agressieve haan

In Australië is een vrouw om het leven gekomen nadat een haan haar had aangevallen. De 76-jarige vrouw was op het moment van de aanval eieren aan het rapen in haar kippenren.

De vrouw stapte nietsvermoedend de kippenren binnen, toen een agressieve haan haar in het linkerbeen pikte. Op zich niet levensbedreigend, maar de vrouw leed aan spataders waardoor ze al snel doodbloedde.

Kwetsbaar







Naar aanleiding van dit voorval waarschuwde professor Roger Byard van de Universiteit van Adelaide tegenover de Australische televisiezender ABC voor de gevaren van spataderen bij oudere mensen. “Dit toont aan hoe kwetsbaar oudere mensen zijn en hoe makkelijk spataderen te verwonden zijn.”