BIZAR. Hotelmanager ziet vader van meisje aan voor… pedofiel

De politie in de Engelse stad Nottingham heeft een bijzonder pijnlijke blunder meegemaakt. Een team van vier politieagenten viel er een hotelkamer binnen omdat ze dachten dat er een pedofiel met een 13-jarig meisje sliep. Al snel bleek dat de man de vader van het meisje was.

De man in kwestie is de 58-jarige amateur-dj Jon Joupland. Hij moest een setje draaien in Nottingham en zijn dochter wou hem daarbij graag vergezellen. Maar toen het duo incheckte in het hotel ‘The Jury Inn’, ging het mis. De hotelmanager had bij de politie melding gedaan van een ‘verdachte man’ met een jong meisje. Niet veel later stonden er vier politieagenten en de hotelmanager in zijn kamer.

“Walgelijk”







Op Facebook schrijft Coupland dat hij het hier niet bij laat zitten: “Mijn dochter is erg emotioneel en gestrest na deze walgelijke daden van zowel The Jury Inn als de politie. Ik zal doen wat ik moet doen om haar te beschermen van deze kwaadaardige schoften. Bedankt voor de steun!”

Een politiewoordvoerder zegt tegenover de Nottingham Post: “De agenten waren snel op het doorgegeven adres en hebben toen vastgesteld dat het kind veilig was en dat er geen overtredingen zijn begaan. Nottinghamshire neemt het welzijn van kinderen erg serieus en zal gehoor geven aan iedere melding van het volk.” Het hotel wilde geen commentaar geven.