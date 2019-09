BIZAR. Cubaanse vleermuizen krijgen manicure

Wil je jezelf eens extra in de watten leggen, dan is de kans groot dat je kiest voor een manicure. Je handen zijn nu eenmaal je meest gebruikte lichaamsdelen en ze kunnen af en toe wel wat liefde gebruiken. Maar wist je dat ook de nageltjes van vleermuizen weleens onder handen worden genomen? Dat gebeurde net nog op Cuba.

Vleermuizen die een manicure krijgen, het klinkt wat bizar. Maar toch hebben wetenschappers op Cuba de nagels van de Natalus Primus een kleurtje gegeven. Dat deden ze natuurlijk met een goede reden.

Vier kleuren







De Natalus Primus komt enkel voor in de grot Cueva La Barca op Cuba. De grot huist zo’n 750 vleermuizen, de enige resterende populatie van de bedreigde vleermuizensoort. Om de diertjes te identificeren en te tellen gaven onderzoekers van het programma ZSL’s Edge of Existence hun nagels vier verschillende kleuren. Dat was geen makkelijk werkje aangezien de beestjes zo’n 3,5-5,5 centimeter groot zijn. Het vleermuizenaantal van de Natalus Primus-soort gaat er al lange tijd op achteruit, mede door de zeer specifieke habitat van de dieren. Door de populatie in beeld te brengen met behulp van hun gekleurde nageltjes hopen de wetenschappers aandacht te scheppen voor hun precaire situatie.