“Bewust kinderloze mensen hebben geen spijt van hun keuze”

Wie bewust beslist om geen kinderen te krijgen, kan vaak op tegenwind en een heleboel vervelende vragen rekenen. Onderzoek aan de VUB heeft nu aangetoond dat mensen die er bewust voor kiezen om geen kinderen op de wereld te zetten daar zelden of nooit spijt van hebben, ook niet als de eenzaamheid als gevolg van die kinderloze status soms de kop opsteekt.

Uit een onderzoek kwamen vier profielen van kinderloze mensen naar voren. «De meest uitgesproken types zijn maatschappijkritische mensen, die vinden dat het niet meer kan om kinderen te krijgen», zegt onderzoekster Hannelore Stegen. “Er is volgens die mensen al te veel volk op de wereld. Bovendien claimen ze dat een kind krijgen de grootst mogelijke ecologische voetafdruk tot gevolg heeft, die je als mens kan creëren.”

Carrière en omstandigheden







Verder zijn er de carrièremensen, die simpelweg nooit aan kinderen zijn toegekomen, maar de keuze voor kinderen ook altijd bewust hebben afgehouden. Sommige kinderloze mannen en vrouwen hebben – in onderling overleg en met beider akkoord – de keuze van hun partner gevolgd. Ook zij hebben van die keuze geen spijt. Ten slotte zijn er nog de mensen die door omstandigheden niet aan kinderen zijn begonnen: ze vonden niet de juiste partner op het juiste moment in hun leven, of die een kind in die mate hebben uitgesteld, dat het er niet meer van is gekomen.

Taboe

Stegen onderzocht ook de effecten van een kinderloos bestaan. “De voordelen zijn evident”, zegt ze. “Mensen zonder kinderen hebben meer tijd voor hun job en hun carrière. Ze hebben een groter vrijheidsgevoel en meer vrije tijd. Anderzijds krijgen ze uit hun omgeving vaak verwijtende reacties. Blijkbaar rust er nog altijd een taboe op het bewust kiezen voor een kinderloos bestaan.”