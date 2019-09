7 tips voor de beginnende horecaondernemer

Een eigen horecazaak: het blijft de droom van veel jonge mensen. Er komt echter heel wat bij kijken. Je draagt niet alleen zorg voor je gasten en personeel, maar moet je daarnaast ook bekommeren om de administratieve rompslomp die een eigen zaak met zich meebrengt. Om je op de goeie weg te helpen, hebben we zeven tips op een rijtje gezet.

1. Start met een goed uitgedacht concept

Voor de meeste ondernemingen start alles bij het ondernemingsplan. Als we daarentegen een horecazaak opstarten, liggen de kaarten toch gevoelig anders. Traditionele horecazaken hebben het al jaren moeilijk: een te groot aanbod en veeleisende klanten zijn daar slechts enkele oorzaken van. Met een goed en vernieuwend concept kan je dat echter counteren.

2. Opteer voor een BVBA







Ongeacht of je gaat voor een overname of voor een nieuwe zaak, is het sterk aangeraden te kiezen voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Een eigen horecazaak starten in de hoedanigheid van een eenmanszaak valt ten zeerste af te raden.

3. Regel tijdig je vergunningen

In de eerste plaats moet je over een brandweerattest beschikken. Dat attest moet aantonen dat het pand voldoet aan de voorschriften in verband met brandveiligheid.

Hiernaast volgt ook al snel een attest van een HACCP-opleiding waarmee je aantoont dat je weet hoe je hygiënisch aan de slag moet gaan. Ook een moraliteitsattest is verbonden aan het uitbaten van een café. Natuurlijk is eveneens een toelating en registratie bij het FAVV een must.

In de tweede plaats zijn er heel wat situatiegebonden vergunningen en attesten. Denk onder andere aan een vergunning voor het schenken van sterke dranken, een SABAM-overeenkomst voor het draaien van muziek, een eventuele milieuvergunning en een aangifte bij camerabewaking.

4. Klant is koning

Je gasten tevreden houden is essentieel voor langdurig succes. Het einddoel van elke dag: je klant tevreden en met een lach op hun gezicht te laten vertrekken. Belangrijk hiervoor is tevreden personeel, die deze tevredenheid uitstralen naar je gasten.

5. Zorg voor een leuke inrichting

Dit moet misschien wel de leukste stap zijn van een horecazaak beginnen: de inrichting. In de eerste plaats moet de inrichting van het pand trouw blijven aan het concept en ook voldoende functioneel zijn. Daarnaast dien je ook consequent te blijven: in een chique tent moet je geen goedkope bekers zetten, maar gepast bestek en horeca glazen voorzien.

6. Bedenk een uitgekiende marketingstrategie

Restaurants worden het meest gekozen op basis van aanraden van vrienden. De tweede manier is social media. Kortom: het gaat om wat anderen over jou zeggen. Offline en online. Zorg dat je online vindbaar bent, zolang je dit goed kunt beheren. Controleer wat er gezegd wordt over je restaurant op social media. Online beoordelingen zijn ook van belang. Zorg voor een positieve ervaring waar gasten over gaan praten en willen delen op social media.

7. Heb plezier !

Het lijkt misschien alsof er alleen maar beslommeringen zijn, maar probeer er desondanks van te genieten. Jouw geluk zal ook afstralen op je personeel en klanten.