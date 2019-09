Wereldleiders herdenken in Polen start Tweede Wereldoorlog

Zo’n 250 officiële gasten, onder wie verschillende staatshoofden, komen zondag in de Poolse hoofdstad Warschau samen om de 80ste verjaardag van de start van de Tweede Wereldoorlog te herdenken.

De ceremonies startten zondagochtend vroeg in Wielum, de eerste stad die gebombardeerd werd door de Duitse Luftwaffe op 1 september 1939.

De Poolse president Andrzej Duda en zijn Duitse ambtgenoot Frank-Walter Steinmeier nemen deel aan een herdenkingsdienst en ontmoeten overlevenden van de bombardementen.

De herdenkingen worden vervolgens verdergezet in Warschau, waar de wereldleiders samenkomen op het Pilsudski-plein in het centrum van de stad om de oorlogsslachtoffers te eren. Duda, Steinmeier en de Amerikaanse vicepresident Mike Pence zullen er speechen.

Andere aanwezigen zijn onder meer de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse eerste minister Edouard Philippe en ook aftredend premier en toekomstig voorzitter van de Europese Raad Charles Michel. De Amerikaanse president Donald Trump is niet aanwezig. Hij besloot in de VS te blijven door de komst van orkaan Dorian in Florida.

Zondagnamiddag trekken de leiders van de verschillende delegaties naar het koninklijk kasteel van Warschau voor een diner op uitnodiging van president Duda.

Ook in Gdansk is een herdenkingsdienst gepland. Ook die plaats werd tachtig jaar geleden in de vroege ochtend door de Duitse soldaten aangevallen.

