US Open – Serena Williams vlot naar kwartfinales, Karolina Pliskova uitgeschakeld

Serena Williams (WTA-8) heeft zich zondag vlot voor de kwartfinales van het US Open geplaatst in New York. De voormalige nummer een van de wereld won in 1 uur en 32 minuten met 6-3 en 6-4 van de Kroatische Petra Martic (WTA-22). Om een plaats bij de laatste vier neemt Williams het op tegen de Chinese Wang Qiang (WTA-18), die de Australische nummer twee van de wereld Ashleigh Barty met 6-2 en 6-4 het nakijken gaf. Williams gaat in New York voor een zevende titel, na 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014. Vorig jaar was ze net als in 2001 en 2011 runner-up.

’s Werelds nummer drie Karolina Pliskova, in 2016 verliezend finaliste, zal ook dit jaar geen Grand Slam winnen. De 27-jarige Tsjechische liet zich verrassen door de Britse Johanna Konta (WTA-16). Die won in 2 uur en 20 minuten met 6-7 (1/7), 6-3 en 7-5. De volgende tegenstandster voor de 28-jarige Konta komt uit de partij tussen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-5) en de Amerikaanse Madison Keys (WTA-9).

bron: Belga