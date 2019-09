US Open – Elise Mertens naar kwartfinales dubbelspel

Elise Mertens heeft zich zondag in New York voor de kwartfinales van het dubbelspel geplaatst op het US Open. Samen met de Wit-Russische Aryna Sabalenka versloeg ze de Zwitserse Viktorija Golubic en de Spaanse Sara Sorribes Tormo in 1 uur en 20 minuten met 6-3 en 7-5. Mertens en Sabalenka, de nummers 7 en 15 op de WTA-dubbelranking, vormen het vierde reekshoofd in New York. Om een plaats in de halve finales gaan ze het hardcourt op voor een duel met ofwel de Russische Anastasia Pavlyuchenkova en de Letlandse Anastasija Sevastova, ofwel de Chinezen Duan Yingying en Zheng Saisai. Die laatsten vormen het twaalfde reekshoofd.

Dit seizoen schopten Mertens en Sabalenka het op elk Grand Slam minstens tot de achtste finales. Op het Australian Open was dat het eindstation, op Roland-Garros bereikten ze de halve finales, in Wimbledon de kwartfinales. Op de Premier Mandatory-toernooien van Indian Wells en Miami staken ze de toernooizege op zak.

.







bron: Belga