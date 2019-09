US Open – David Goffin: “Alles ging mis en ik weet niet waarom”

David Goffin (ATP-15) leek zondag niet op het veld te staan in zijn achtste finale tegen Roger Federer (ATP-3) op het US Open. De Zwitser domineerde de partij en won met 6-2, 6-2 en 6-0. “Niets ging vandaag, ik weet niet waarom”, vertelde een teleurgestelde Goffin. “Het is zwaar, want je mist soms slagen tegen hem zonder goed te weten waarom. Maar vandaag miste ik bijna alles, ook makkelijke ballen en hij speelde ook gewoon goed. Hij ging onmiddellijk door mijn opslag en pakte meteen de set, daarna een tweede en dan wordt het heel moeilijk”, verklaarde de 28-jarige Goffin op de persconferentie. “Wanneer je twee sets achterkomt, weet je dat je de volgende drie sets moet winnen en tegen hem is dat is dat onbegonnen werk. Mentaal is het zwaar als je niet goed speelt, veel ballen mist en totaal niet weet hoe het komt.”

Roger Federer was achteraf wel heel tevreden over zijn niveau. Dat bevestigde ook Goffin. “Hij speelde heel snel. Hij serveerde constant op de lijnen. Hij stond me niet toe in mijn ritme te komen, want het waren geen lange rally’s. En wanneer je een kans krijgt, dan moet je die grijpen, maar ik liet alles liggen. Dat gaf hem enkel nog meer vertrouwen. Ik heb hem de match cadeau gegeven. De hele match. Het was met zekerheid mijn slechtste wedstrijd tegen hem.”

“Goffin speelde niet op zijn gewone niveau, ik had me aan een zwaardere klus verwacht”, reageerde Federer. “Hij had het lastig en ik kon ervan profiteren. Zo’n score valt wel eens voor. Als je zelf een goede dag hebt en je tegenstander een slechte, kan het snel gaan. Zo’n makkelijke, korte wedstrijd in de vierde ronde van een Grand Slam is mooi meegenomen. Ik ben heel tevreden.”

bron: Belga