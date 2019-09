Taliban vallen opnieuw provinciehoofdstad in Afghanistan aan

Een dag na hun aanval op de Noord-Afghaanse stad Kunduz hebben strijders van de radicaalislamitische taliban zondag Pol-e-Chomri, hoofdstad van de provincie Baghlan, aangevallen. De gevechten zouden nog altijd duren, en volgens een provincieraadslid is er een “ramp” in de maak, als de centrale regering in Kaboel niets onderneemt. Pol-e-Chomri zou in de namiddag in handen kunnen vallen van de taliban. Een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken relativeert en zegt dat er van een echt offensief geen sprake is. Het zou maar om talibanstrijders gaan in twee gebieden van de stad. De veiligheidstroepen zouden hen omsingeld hebben.

De aanval komt er te midden van de lopende gesprekken tussen de taliban en de Verenigde Staten over een politieke oplossing voor het al bijna 18 uur durende conflict in Afghanistan. Zalmay Khalilzad, de speciale Amerikaanse gezant voor Afghanistan, schreef zondagmorgen op Twitter dat men op de drempel van een akkoord met de taliban staat.

bron: Belga