Sep Vanmarcke pakt de zege in Plouay

Sep Vanmarcke (EF Education First) heeft vandaag de Bretagne Classic (Fra/WorldTour) op zijn naam geschreven. Vanmarcke haalde het na 248,1 kilometers in en om Plouay met een kleine voorgift voor Tiesj Benoot (Lotto Soudal). De Australiër Jack Haig (Mitchelton-Scott) vervolledigde het podium. Het is voor de 31-jarige West-Vlaming zijn eerste zege in een WorldTour-koers. Op de erelijst volgt hij Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) op. Het is voor Vanmarcke zijn tweede seizoenszege na een etappe in de Ronde van de Haut Var eind februari. In het verleden won hij ook onder meer de Omloop Het Nieuwsblad (2012) – dat destijds nog geen WorldTour-statuut had – en etappes in de Rondes van Noorwegen en Alberta.

Bron: Belga