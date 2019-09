Schietpartijen VS – Dodentol in Texas loopt op tot zeven

De dodentol van de schietpartij in Odessa in de Amerikaanse staat Texas is opgelopen tot zeven. Dat heeft de lokale televisiezender Kosa zondag bericht. De schutter richtte het bloedbad zaterdagavond aan nadat een politieagent hem op de weg tussen Odessa en Midland had betrapt op een verkeersovertreding en had gevraagd om zijn wagen aan de kant te zetten. Hij schoot de agent neer en reed weg, lukraak in het rond schietend.

Volgens Kosa hebben zeven mensen de schietpartij niet overleefd. Nog eens twintig andere mensen, onder wie drie politieagenten en een 17 maanden oude baby, raakten gewond. De dader, die uiteindelijk werd neergeschoten door de politie, zou een blanke dertiger zijn.

De schietpartij vindt plaats vier weken nadat 22 mensen omkwamen toen een schutter het vuur opende in een shoppingcentrum in El Paso. Enkele uren later vond een andere schietpartij plaats in Dayton, Ohio. Daarbij kwamen negen mensen om het leven.

Bron: Belga