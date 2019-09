Oxfam Trailwalker levert bijna half miljoen euro op

De twaalfde editie van de Oxfam Trailwalker heeft zaterdag en zondag 494.595 euro opgeleverd. Dat maakte de organisatie zondagavond bekend. Het ingezamelde bedrag zal Oxfam Solidariteit met name aanwenden voor projecten rond klimaatrechtvaardigheid, waarmee de ngo wereldwijd mensen helpt om zich voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. De Oxfam Trailwalker vond dit jaar voor de eerste keer plaats in de regio rond de Luxemburgse stad Saint-Hubert, na elf edities in de Hoge Venen. In totaal schreven 283 vierkoppige teams – goed voor in totaal 1.132 deelnemers – zich in. Het merendeel van de ploegen – 270 – schreef zich in voor de traditionele tocht van 100 kilometer in 30 uur tijd, de overige 13 voor de eerste editie van de Oxfam Energywalker. Daarbij leggen de deelnemers 25 kilometer in 8 uur af zonder te eten.

bron: Belga