Nazomer zit er voorlopig niet in

Deze namiddag is het meestal gedeeltelijk bewolkt met kans op enkele lokale buitjes. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en lokaal 21 graden in het centrum van het land. Dat meldt het KMI. Deze avond en nacht blijft het wisselend bewolkt met kans op enkele buien in het westen en het noorden van het land. Elders zijn er bredere opklaringen en blijft het overwegend droog. De minima liggen rond 5 à 6 graden in de valleien van Hoog-België, 10 graden in het centrum en 15 graden aan de kust.

Morgen begint de dag overal droog met brede opklaringen. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken en kunnen er vooral in de regio’s nabij de Nederlandse grens enkele buitjes vallen. Elders blijft het droog. De maxima schommelen tussen 16 en 20 of 21 graden.







In de nacht naar dinsdag blijft het droog in het binnenland en wordt het licht bewolkt. In de kuststreek is er doorgaans meer bewolking en is een buitje mogelijk. De minima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 13 à 14 graden aan zee.

Dinsdag zijn er eerst brede opklaringen maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe maar het blijft droog. Het wordt zo’n 21 graden in het centrum van het land.

Woensdag begint met regelmatig zon, maar al snel trekt de hemel dicht en gaat het regenen vanaf het westen op doortocht van een koufront. Het wordt niet warmer dan zo’n 19 graden en de wind wakkert aan en waait matig uit het zuidwesten.

Donderdag hangen er vaak wolkenvelden en vallen er hier en daar een paar buien. Het blijft fris met maxima rond 17 graden.

Vrijdag verloopt wisselend bewolkt en vergroot de kans op neerslag later op de dag. Het wordt zo’n 20 graden.

bron: Belga