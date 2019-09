Nafi Thiam na tweede plaats op de horden: “Geeft vertrouwen voor WK”

Nafi Thiam tankte vandaag op het BK atletiek in Brussel vertrouwen met een tweede plaats op de 100 meter horden in 13.36, slechts twee honderdsten boven haar persoonlijk record. De pijnlijke elleboog baart de zevenkampster steeds minder zorgen. “Na Birmingham is dit toch weer een bevestiging dat ik goed in vorm ben. Het is al heel lang geleden dat ik nog zo snel heb gelopen”, analyseerde Thiam. Die bevestiging had ze wel nodig na een kuitblessure in de winter en een elleboogblessure die ze opliep in juni. “Het is door die kwaaltjes niet mijn makkelijkste seizoen geweest, dat mag ik wel zeggen. Maar nu gaat het goed. Van mijn elleboogprobleem ben ik nog niet verlost, maar het hindert mij los van het speerwerpen niet bij de andere zes disciplines. Ik zie het allemaal wel goedkomen. Op training doe ik gewoon geen speerwerpen, al de rest vormt geen probleem. Ik doe er alles aan om mijn elleboog zo goed mogelijk voor te bereiden op het WK: met therapie van de kinesist, met werpoefeningen met een bal en met een speciale tape.”

De enige wedstrijd die Thiam nog afwerkt voor het WK in Doha is het hoogspringen op de Memorial Van Damme. “Hopelijk kan ik daar nog eens een mooie wedstrijd neerzetten, en dan moet ik klaar zijn om in Qatar mijn titel te verdedigen. In Doha zit er echt wel iets mooi in. Zelfs als het speerwerpen wat tegenvalt, kan ik hoog scoren, omdat de andere disciplines heel goed draaien.







bron: Belga