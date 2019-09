Meer dan honderd doden na luchtaanval van Saoedische coalitie

In Jemen zijn minstens honderd doden gevallen bij een luchtaanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie op een gevangenis die in handen is van de Houthi-rebellen. Dat heeft het Internationale Comité van het Rode Kruis vandaag meegedeeld. De aanval vond plaats op een gebouw in de provincie Dhamar, ten zuiden van de hoofdstad Sanaa, die door de Houthi’s als gevangenis is ingericht. “We schatten dat meer dan honderd mensen gedood zijn”, meldde Franz Rauchenstein, hoofd van het Rode Kruis in Jemen. Hij voegde toe dat reddingswerkers puin aan het ruimen zijn en naar overlevenden zoeken, maar dat hun overlevingskansen “erg klein” zijn.

Volgens de Houthi-rebellen zelf zijn minstens zestig van hun gevangenen om het leven gekomen bij de aanval. Nog eens vijftig anderen raakten gewond bij de bombardementen van de gevechtsvliegtuigen, zo meldde een woordvoerder van het door de Houthi’s gecontroleerde ministerie van Gezondheid aan televisiezender Al-Masira.







De door Saoedi-Arabië geleide coalitie bevestigt een aanval in Dhamar. Volgens een mededeling van de militaire coalitie was de aanval gericht op een opslagplaats voor drones en raketten en verliep de aanval in overeenstemming met het internationale recht. De Houthi’s stellen dan weer dat Riyad wist dat ze in het gebouw gevangenen vasthouden.

Saoedi-Arabië is sinds 2015 militair actief in Jemen om de proregeringstroepen te steunen in hun strijd tegen de Houthi-rebellen. Die controleren grote gebieden in het westen en noorden van Jemen, waaronder ook de hoofdstad Sanaa. De coalitie tegen de rebellen gaat echter zelf gebukt onder een interne strijd tussen regeringstroepen en zuidelijke separatisten, gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten.

Bron: Belga