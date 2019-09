Kort Sport

Sep Vanmarcke (EF Education First) heeft de Bretagne Classic, met start en aankomst in het Bretoense Plouay na 248,1 kilometer, gewonnen. De 31-jarige Vanmarcke haalde het na een uitval in de slotkilometer uit een kopgroep van drie renners. Tiesj Benoot finishte als tweede voor Jack Haig. Greg Van Avermaet werd zesde. Het is de tweede seizoenszege voor Vanmarcke.

Emma Plasschaert heeft de eerste wereldbekermanche zeilen van het seizoen in het Japanse Enoshima gewonnen. De medaillerace van gisteren werd geannuleerd wegens een gebrek aan wind. De wereldkampioene van 2018 stond na tien regatta’s aan de leiding.







Para-skiffeur Louis Toussaint is als tweede geëindigd in de C-finale op de slotdag van het WK roeien in het Oostenrijkse Linz. Hij werd zo veertiende op 23 deelnemers.

bron: Belga