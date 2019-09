Jupiler Pro League – Zulte Waregem zet erg pover Antwerp makkelijk opzij

Zulte Waregem blijft zijn opmars verderzetten. Essevee won zondagavond op de zesde speeldag van de Jupiler Pro League makkelijk met 2-0 van Antwerp en springt over de Great Old in de tussenstand. Zulte Waregem behaalde 10/12 – Francky Dury en co verloren hun eerste twee competitieduels – en is daarmee achtste. Antwerp volgt als negende met negen punten, na vijf wedstrijden. Zulte Waregem en Antwerp leverden in de beginfase een erg matige prestatie af in het Regenboogstadion. Het publiek – met onder hen Steven Defour, die hoogst waarschijnlijk morgen tekent bij Antwerp – was net niet in slaap gevallen toen publiekslieveling Berahino de eerste kans van de wedstrijd tien minuten voor rust meteen afwerkte. De Engelse Burundees tikte aan de tweede paal een voorzet van Oberlin simpel voorbij Teunckens. De Limburger stond tussen de palen bij de Great Old, omdat Bolat kampte met een lichte blessure. De vaste nummer één van Antwerp was zaterdagmorgen nog betrokken in een vechtpartij op training met woelwater Didier Lamkel Zé, die om die reden een disciplinaire straf kreeg en niet speelde.

Vlak voor rust ging het verder bergaf met Antwerp. Teunckens haalde in de zestien Zarandia neer en de bal ging op de stip. Een koud kunstje voor kapitein De fauw die de bal feilloos in de rechterbenedenhoek deponeerde, 2-0.

Kevin Mirallas mocht bij de pauze invallen en zo zijn debuut in de Jupiler Pro League maken, maar ook de (voormalige) Rode Duivel slaagde er niet in het spelbeeld te keren. Zulte Waregem was de beste ploeg en kwelduivel Berahino was tot twee keer dichtbij de 3-0. Mirallas scoorde vijf minuten voor de tijd de aansluitingstreffer, maar zag die afgekeurd worden voor buitenspel. Het bleef 2-0.

bron: Belga