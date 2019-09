Ismael Debjani blijft in Berlijn 26 honderdsten boven limiet

Ismael Debjani is vandaag op de ISTAF-meeting in Berlijn zesde geworden op de 1.500 meter. Hij klokte 3:36.26, amper 26 honderdsten boven de limiet voor het WK atletiek in Doha. Debjani vierde zijn wederoptreden na maanden aan de zijlijn met een liesblessure. De winst was in Berlijn voor de Amerikaan Joshua Thompson, die met 3:35.01 een persoonlijk record liep. Debjani liet bij zijn eerste wedstrijd sinds mei meteen een uitstekende indruk en liep de met voorsprong snelste Belgische tijd van 2019. Volgende week vrijdag krijgt Debjani op de Memorial Van Damme een uitgelezen en meteen ook laatste kans om zich te plaatsen voor het WK. Hij kreeg van de organisatie een wildcard om van start te gaan in de Diamond League-finale van de 1.500 meter en zal zo lang mogelijk proberen mee te schuiven met de wereldtoppers.

Het WK atletiek vindt van 27 september tot 6 oktober plaats in het Qatarese Doha.







Bron: Belga