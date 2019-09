Honduras opent diplomatiek bureau in Jeruzalem

In aanwezigheid van president Juan Orlando Hernandez en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is zondag een diplomatiek bureau van Honduras in Jeruzalem geopend.

Hernandez had eerder aangegeven dat het bureau vooralsnog fungeert als “een verlengstuk” van de ambassade nabij Tel Aviv. Maar het vormt de eerste stap naar een volledige verhuizing van de ambassade naar Jeruzalem, zo beklemtoonde het Hondurese ministerie van Buitenlandse Zaken in een mededeling, waarin Jeruzalem als hoofdstad van Israël wordt bestempeld.

De Amerikaanse president Donald Trump zette in december 2017 kwaad bloed bij een groot deel van de internationale gemeenschap met zijn unilaterale aankondiging dat de Verenigde Staten Jeruzalem zouden erkennen als hoofdstad van Israël. Sinds mei vorig jaar bevindt de Amerikaanse ambassade zich in die stad.

Guatemala was het eerste land dat in de voetsporen van Trump volgde. De meeste andere landen vinden dat de status van Jeruzalem geregeld moet worden in vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. Israël claimt de volledige stad als zijn hoofdstad, de Palestijnen willen dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad van hun toekomstige staat wordt.

Bron: Belga